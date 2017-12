Não seja o Grinch

■ Evite excessos Quem não quer brindar com aquele espumante geladinho ou beber cerveja com os parentes que não se encontra há tempo? Divirta-se, mas cuidado com os excessos de álcool. Você pode até perder bons momentos da confraternização e ainda dar vexame. E não se esqueça: se beber, não dirija. ■ Seja sociável Há muitos parentes ou amigos que fi...