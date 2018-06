Magazine Não se faz amigos como antes? Errado! Entenda com o Português Expresso O professor Carlo André explica onde está o erro de concordância nessa afirmação

No Português Expresso desta terça-feira (26), o professor Carlos André dá seguimento às explicações acerca do assunto concordância. No estudo da Língua Portuguesa, esse é um tópico de extrema importância em que muita gente ainda escorrega. Neste episódio, Carlos André explica qual é o erro de concordância da afirmação "não se faz amigos como antigamente". Curios...