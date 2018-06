Magazine “Não queria ser cópia do Tiririca” O picadeiro agora é virtual. Apaixonado por circo - cresceu nos bastidores da lona - o humorista Tirullipa faz parte da geração que tem feito fama e dinheiro com vídeos no YouTube. Ao contrário de seus pares, como Whindersson Nunes, o rapaz tem uma trajetória longa. Ele comemorou no ano passado 20 anos de carreira. Em conversa por telefone com O POPULAR, Tirulipa fez um balanço da carreira, falou sobre o humor nos tempos do politicamente correto e da relação com o pai, o palhaço e hoje deputado federal Tiririca. Confira:

Como é completar 20 anos de carreira tendo apenas 33 de idade? Comecei muito cedo naquela loucura de querer seguir os passos do meu pai, Tiririca. Comecei imitando ele, mas minha carreira veio de muitos altos e baixos. Com 16 anos, percebi que precisava me distanciar da figura dele para ter entidade própria. Não queria ser a cópia do Tiririca. Foi quando...