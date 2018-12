Magazine "Não ousaria tocar no filme original", diz o diretor Rob Marshall A solução encontrada foi mergulhar nos outros sete livros escritos por P.L. Travers

Imagens como a da babá flutuando com seu guarda-chuva e músicas como Feed the Birds estão marcadas no cérebro dos fãs de Mary Poppins. “Entendo que eles queiram proteger seu filme tão querido”, diz a atriz Emily Blunt, que tem a difícil missão de fazer o papel eternizado por Julie Andrews. O diretor da sequência, Rob Marshall, resume em uma frase sua abordagem: respeit...