Magazine 'Não me faz menos homem', afirma Pedro Bial sobre selinho em Pabllo Vittar O beijo aconteceu durante gravação do programa Conversa com Bial, ainda sem data definida para ir ao ar

O apresentador Pedro Bial recebeu a cantora Pabllo Vittar com um selinho durante gravação do Conversa com Bial: "Tô meio Hebe Camargo hoje". Me faz menos macho, mas não me faz menos homem", afirmou Bial sobre a atitude, de acordo com a página oficial do programa no Gshow. A conversa ainda não tem uma data definida para ir ao ar, mas abordará assuntos como polític...