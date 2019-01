Magazine 'Não fiquem me cobrando', diz Anitta após aderir ao veganismo Quem adere ao veganismo não só deixa de comer alimentos que são propriamente animais, mas também deixa de consumir roupas, cremes, sapatos e qualquer outro produto de origem animal ou que os utilizem em sua cadeia de testes e produção

Anitta tem seguido com sua resolução de ano-novo, quando aderiu ao estilo de vida vegano. Ela confirmou a informação em um comentário no Instagram. Depois que se declarou vegana, ela parece estar recebendo algumas cobranças dos seguidores, algo que ela já quis esclarecer. "Todo esse negócio de ser vegana é um processo. Não fiquem me cobrando coisas. Eu só quis co...