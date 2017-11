Não Devore Meu Coração! chega aos cinemas com Cauã Reymond como protagonista

Primeiro, ele foi apresentado nos festivais internacionais de cinema de Sundance, Berlim, Cartagena, Brasília e São Paulo. Agora, é a vez da estreia no circuito comercial. Chega nesta quinta-feira aos cinemas o longa-metragem Não Devore o Meu Coração!, dirigido por Felipe Bragança e protagonizado por Cauã Reymond.

O filme, cujo roteiro também foi escrito pelo diretor, inspirado em contos do escritor matogrossense Joca Reiners Terron, foi rodado na cidade de Bela Vista (MS), fronteira do Brasil com o Paraguai, e traz no elenco Leopoldo Pacheco, Ney Matogrosso, Cláudia Assunção e Zahy Guajajara, além de um grupo de atores e não atores locais encontrados depois de anos de pesquisa na região.

A história tem como foco Joca (Eduardo Macedo), um menino brasileiro de 13 anos, e Basano La Tatuada (Adeli Gonzales), uma menina indígena paraguaia, que vivem na fronteira entre os dois países. Joca está apaixonado por Basano e busca fazer de tudo para conquistar seu amor, mesmo que para isso ele tenha de enfrentar as violentas memórias da Guerra do Paraguai e os segredos de seu irmão mais velho, Fernando (Cauã Reymond), um misterioso agroboy envolvido com a Gangue do Calendário, formada por motociclistas da região. Aventureiro e sensível, Fernando é a imagem da juventude transviada de um Brasil profundo, em busca de uma identidade em meio às chagas violentas com grupos rivais.

Considerado um dos mais sangrentos conflitos na história das Américas, a Guerra do Paraguai tinha por base a disputa pela Bacia do Prata e aconteceu entre 1864 e 1870. De um lado, a Tríplice Aliança, formada por Brasil, Uruguai e Argentina; do outro, o pequeno Paraguai; no saldo, 300 mil mortos, entre civis e militares, incluindo 20% da população do país derrotado.

Não Devore Meu Coração! navega por margens literais e metafóricas de um conto adolescente de amadurecimento e fortalecimento. O protagonista, alter ego de Terron, toma contato com novas situações e novos afetos que o colocam no limite de um mundo de desilusões e dores das mais distintas. O amor por Basano, que encontra dificuldades de se concretizar, e a percepção de que Fernando tem um caminho próprio a percorrer com seus companheiros de gangue, são os desafios de Joca rumo à vida adulta e à consciência de que as complexidades do Brasil e de suas heranças históricas extrapolam os bancos da escola.

Ferida aberta

Felipe Bragança conta que passou cinco anos viajando na região de fronteira conversando com as pessoas, ouvindo e sentindo o jeito delas organizarem seus mundos simbolicamente. “Foi na mistura desse encontro com as pessoas e o imaginário mágico dos contos de Joca Terron que eu encontrei o filme. Ficou claro para mim que a memória da Guerra do Paraguai ainda é uma ferida aberta, mal cicatrizada e escondida na identidade do Brasil. Nossa maior guerra, um imenso massacre promovido pelo nosso exército e a tomada de um território são vergonhas que o Brasil ainda esconde como um pesadelo que não quer contar para ninguém. No fundo, tentei me instalar dentro dos resquícios desse pesadelo e criar um filme mágico, denso, triste, mas que no fundo procura algum encantamento naquela realidade tão dura, violenta e esquecida no tempo.”

Além de atuar, Cauã Reymond também é coprodutor de Não Devore Meu Coração!. O ator diz que, pela primeira vez na sua carreira, se viu na condição de ser o mais experiente do elenco – “tirando a sensacional Claudia Assunção (mãe de Joca e Fernando), com quem eu já tinha trabalhado em Avenida Brasil” –, já que atua ao lado de não atores. “Quando me vi contracenando com essa galera jovem e intuitiva, percebi que eu tinha de convidá-los a entrar naquele mundo de imaginação. Comecei a entender os trejeitos e a forma de cada um trabalhar e rapidamente eles foram entrando no jogo da imaginação.”