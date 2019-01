Magazine 'Não choro seu fim', afirma Miguel Falabella sobre o 'Vídeo Show' "Só amor e gratidão por este programa que ficou no ar por mais de trinta anos", declarou o artista

Ao saber do fim do programa Vídeo Show, anunciado pela Globo nesta terça-feira, 8, Miguel Falabella publicou um "testemunho" sobre sua passagem como apresentador da atração, entre 1987 e 2002. "Só amor e gratidão por este programa que ficou no ar por mais de trinta anos. Fui muito feliz ali, agradeço ao Boni a oportunidade de ter me deixado capitanear o show por ...