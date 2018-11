Magazine Musical 'Os Saltimbancos' é apresentado por crianças e jovens autistas

A Associação de Famílias e Amigos dos Autistas de Goiás apresenta nesta quinta-feira (15), às 17 horas, no Teatro Goiânia, o clássico musical Os Saltimbancos. Realizado em parceira com organizações culturais e sociais, o espetáculo tem adaptação e participação de crianças, atores e cantores com transtorno do espectro autista. A história de quatro amigos que pelo mesmo mot...