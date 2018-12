Magazine Musical Natal de Encantos mistura teatro, música e circo O espetáculo tem como fio condutor a aventura de uma criança que sai em busca da história da magia do Natal

Tudo nasceu com um coro gospel. O diretor Victor Hugo Igreja, responsável por espetáculos grandiosos como A Paixão de Cristo, realizada anualmente pelo Santuário da Sagrada Família, na Vila Canaã, conheceu os cantores e se encantou com o talento deles. Nasceu ali a vontade de montar algo. Algum tempo depois, veio o convite da Federação do Comércio do Estado d...