Musical 'Cantando na Chuva' lidera lista de finalistas do Prêmio Bibi Ferreira

O musical Cantando na Chuva lidera a lista de indicações dos finalistas do 6º Prêmio Bibi Ferreira, dedicado às melhores produções do gênero apresentadas em São Paulo. O espetáculo encenado por Claudia Raia e Jarbas Homem de Melo ficou com 13 indicações, seguido de perto por O Auto do Reino do Sol - Suassuna, com 12, e Bibi - Uma Vida em Musical, com 10 indicações. ...