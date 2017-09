Museus são opções para aqueles que ficaram em Goiânia no feriado

Quem resolveu ou teve de ficar em Goiânia no feriado prolongado seja por falta de dinheiro ou de planejamento, ou mesmo porque ficou trabalhando, uma dica para aproveitar o tempo livre e não deixar de servir-se da cultura que a cidade pode oferecer é conhecer alguns museus da capital que têm programação gratuita. Esses espaços estão a pleno funcionamento durante todo o feriadão e oferecem diversas atrações contemplativas.

Na Vila Cultural Cora Coralina, por exemplo, está em cartaz até amanhã o festival de fotografia Goyazes que reúne alguns dos profissionais mais destacados da área no Brasil, como o premiado fotógrafo Luiz Braga. Outra sugestão para não ficar em casa é uma visita ao Museu de Arte Contemporânea de Goiás (MAC), no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), que reabriu suas portas após ficar fechado por quase dois anos para reformas do complexo e readequação. O espaço está ocupado com 50 obras inéditas do artista plástico goiano Juliano Moraes, na exposição Contrarquitetura. A mostra fica aberta até 20 de outubro na cidade.

Já para quem curte um passeio histórico, com direito a respirar ares ainda da fundação de Goiânia há mais de oito décadas, a dica é conhecer um dos centros mais importantes da memória e da cultura de Goiás, o museu Zoroastro Artiaga. O local foi o primeiro do Estado, fundado em 1946 na capital goiana que estava nascendo na época. Escolha o roteiro que mais lhe agrada - ou aproveite os três - e divirta-se!

Exposição ao ar livre

Para quem prefere uma atividade cultural ao ar livre dois bons programas são visitar o Beco da Codorna e a Praça Universitária. O primeiro é uma galeria a céu aberto, fruto do trabalho coletivo entre artistas, moradores e Associação dos Grafiteiros de Goiânia. Com entrada pela Avenida Anhanguera e aos fundos do Centro de Cultura Goiânia Ouro, o local reúne grafites de vários artistas, como Mateus Dutra e Wes Gama, além de eventos de música e de cinema. O segundo fica no Setor Universitário e conta com quase 30 esculturas instaladas sobre o chão. Um dos trabalhos mais famosos do lugar são Os Dedos de Deus, do escultor Homem de Deus. O acervo ainda conta com obras de artistas como Antonio Poteiro e Neusa Morais.