Magazine Museus de Goiânia recebem projeto musical a partir desta terça (27) Serão apresentados quatro concertos com músicos da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás (UFG), além de visitas mediadas

Começa nesta terça-feira (27), em Goiânia, o Projeto Música no Museu, que traz recitais a diversas unidades da capital. A iniciativa terá início às 16h30 no Museu Zoroastro Artiaga (MUZA). Os museus da Imagem e do Som (MIS) e Pedro Ludovico Teixeira, e a Sala Dona Gercina Borges, no Palácio das Esmeraldas, também serão palcos do evento, que terá entradas gratuitas. Ao todo s...