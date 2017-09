Com 71 anos e com arquitetura em art déco, o museu Zoroastro Artiaga, o primeiro de Goiânia, é uma boa opção para quem quer conhecer um pouco mais da história de Goiás hoje e amanhã com horário de visitação das 9 às 15 horas. No acervo são mais de quatro mil peças expostas, entre arquivos e documentos relacionados à cultura indígena, ao folclore goiano, como Cavalhadas, Folia de Reis e Procissão do Fogaréu, além de fotos e documentos históricos. Os itens estão dispostos na mostra de longa duração do local. Zoroastro Artiaga foi um historiador e pesquisador que reuniu um vasto material relacionado à Goiânia e Goiás. O museu é formado a partir das coleções utilizadas na 1ª Exposição de Goiânia, realizada na antiga Escola Técnica Federal de Goiás (hoje, IFG), em 1942. O espaço fica na Praça Cívica, Centro. Telefone: 3201-4675.