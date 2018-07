Magazine Museu Pedro Ludovico é reaberto após ficar fechado durante um ano para reformas Acervo remete às lembranças dos primeiros anos de Goiânia

A geladeira marrom dos anos 1960. A televisão sem cor acomodada na estante embutida da sala de estar. A vitrola em que dona Gercina escutava as grandes divas do rádio. Uma edição conservada do clássico Doutor Jivago, de Boris Pasternak. A camionete vermelha em que o antigo dono da casa passeava aos sábados na proximidades do antigo trampolim do Lago das Rosas....