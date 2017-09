O artista plástico Juliano Moraes está com a mostra Contrarquitetura aberta para visitação no Museu de Arte Contemporânea de Goiás, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Com entrada franca, o horário de funcionamento hoje e amanhã é das 11 às 17 horas. Em cartaz, 50 trabalhos, entre desenhos, esculturas e instalações, que fazem um confronto a todo tipo de arquitetura soc...