Magazine Mundo dos Blocos anima férias das crianças em shopping de Goiânia

A atração Mundo dos Blocos, voltada ao público infantil, é uma das alternativas de férias para quem não viajou neste recesso escolar. Instalado até 17 de fevereiro no piso 1 da Praça de Eventos do Goiânia Shopping, o espaço está repleto de blocos coloridos e de tamanhos variados para montar. A atração, montada numa área de 150 metros quadrados, conta com mais de 3 mil blo...