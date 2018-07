Magazine Multi-instrumentista Antônio Nóbrega encerra o último dia do Festival Ouve Cantor, considerado um dos mais autênticos artistas brasileiros, é a atração principal do último dia de evento em Goiânia

O mestre dos folguedos, músicas, danças e lendas populares, o multi-instrumentista, compositor, cantor e dançarino, o pernambucano Antônio Nóbrega se apresenta no sábado (14), às 19h30, no encerramento do Festival Ouve, no Teatro Sesi. O artista é o grande homenageado da edição de estreia do evento que desde quarta-feira exibiu filmes intercalados de shows musicais...