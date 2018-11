Magazine Mulheres também sofrem com a queda de cabelo e que pode levar à calvície É essencial quem sofra com a queda de fios procure um especialista para fazer uma análise do caso e começar o tratamento mais adequado

Um fio de cabelo no travesseiro. Alguns no ralo do banheiro. Muitos na escova de pentear. O sinal de alerta de alguma coisa que não ia bem na cabeça da empresária Luciana Rolim, de 44 anos, foi dado há duas décadas. “Meu cabelo sempre foi ralo, mas percebi que a queda tinha se intensificado a ponto de criar falhas no couro cabeludo”, explica. Desde então, Luc...