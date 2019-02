Magazine Mulheres dominam júri presidido por Juliette Binoche

Apenas dois homens, o diretor chileno Sebastián Lelio e o crítico do The Los Angeles Times, Justin Chang, estão no júri do 69º Festival de Berlim, que começa quinta-feira e vai até dia 17 – mas a premiação ocorre na véspera. O júri é presidido pela atriz Juliette Binoche e o restante da composição é de mulheres, incluindo a também atriz Sandra Huller, de Toni Erdman, a cine...