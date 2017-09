Mulher perde cílios após fazer alongamento nos fios; imagens impressionam

Alongamento de cílios é uma verdadeira febre entre as amantes de maquiagem. O procedimento de colar pelos sintéticos nos verdadeiros faz qualquer uma ficar com o olhar de boneca e dispensa o uso de máscaras. Porém, se não for feito da maneira correta, o procedimento pode ser bem arriscado.



A australiana Emma Dhanjal fez um alerta em seu Facebook, em post que já foi deletado, contando o caso de uma cliente que foi ao seu salão, o Emmaculate Beauty, na Austrália, para retocar a extensão para seu aniversário. Porém, a esteticista percebeu que a jovem estava com uma inflamação séria nas pálpebras.



"Seus cílios naturais estavam tão danificados por causa do alongamento que ela havia feito antes que eles começaram a cair no momento em que os toquei com uma pinça. Seus fios podem nunca mais ser os mesmos", escreveu." As duas pálpebras estavam tão inflamadas que recomendei que ela fosse a um médico."



Emma também explicou que essa não é uma reação natural ao procedimento. "Isso nunca deveria acontecer, não fiquem com medo de fazer extensões, pesquisem antes. Se feito da maneira correta, o alongamento pode ser retocado por anos e anos sem pausa."