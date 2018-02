Muito mais que ação

Pantera Negra não é apenas mais um filme de super-herói. Uma grande batalha ideológica está por trás das câmeras. O longa-metragem chega à indústria cinematográfica em meio a uma guerra em Hollywood por mais diversidade e igualdade de gênero. Guerreiras do grupo de forças especiais, chamado Dora Milaje, espiãs, rainhas e cientistas, em Wakanda, país africano fictício do rei T’Challa, as mulheres são tão ou mais fundamentais para a manutenção do reino e por suas políticas quanto o jovem monarca.

Além disso, o longa levanta a bandeira da representatividade com um time majoritariamente negro, apenas dois brancos foram escalados (Martin Freeman e Andy Serkis), algo muito raro nas produções norte-americanas. No elenco, Angela Bassett que interpreta a rainha-mãe Ramonda, Forest Whitaker como o líder espiritual Zuri, a vencedora do Oscar Lupita Nyong’o no papel da espiã Nakia, a estrela da série The Walking Dead Danai Gurira que vive a general Okoye e Michael B. Jordan como o mercenário guerreiro Erik Killmonger.