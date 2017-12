Muito além do vinho e do bacalhau: o que conhecer em Portugal, o melhor destino turístico de 2017

Portugal ganhou, este ano, o 1° lugar no World Travel Awards 2017, levando o prêmio de Melhor Destino Turístico do Mundo (concorrendo, inclusive, com o Brasil). Mas o que tem de tão bom assim para visitar na terra dos nossos colonizadores? A redatora goiana que aqui escreve teve a oportunidade de morar por seis meses nas terras portuguesas e, por isso, vou compartilhar neste texto algumas dicas do que fazer no país de Pedro Álvares Cabral.

Primeiramente, os portugueses são acolhedores (a grande maioria deles, pelo menos). Lógico que não chegam aos pés da nossa simpatia brasileira (eles mesmos admitem isso), mas por lá a experiência de se sentir deslocado em uma terra estrangeira quase não acontece e talvez a língua portuguesa ajude neste ponto.

Inclusive, não dá para deixar de “falar” (com o perdão do trocadilho) nisto: a diferença do nosso português brasileiro para o português que a gente encontra nesta parte da Europa. Assim como no Brasil, pelas regiões portuguesas você se depara com diferentes sotaques. Em um primeiro momento isso pode até assustar (eles falam bem rápido e você se questiona se é realmente português o que estão pronunciando), mas é só questão de “acostumar os ouvidos” — e isso não demora a acontecer, juro.

País europeu mais acessível

Euro é outro tópico que sempre preocupa quando o assunto é viajar para o Velho Mundo. Atualmente, ele está cotado a R$ 3,85 e isso já mostra o impacto que uma visita à Europa pode ter no orçamento de qualquer pessoa. Mas nem tudo está perdido: felizmente, Portugal tem os custos mais baixos em alimentação e, em grande parte, na hospedagem quando comparado a outros países europeus.

Claro que tudo vai depender do que você quer encaixar no seu orçamento: Airbnb e sites como Booking ajudam (e muito) a encontrar locais bons e mais acessíveis para dormir. Já a comida também tem para todos os bolsos, mas existem alguns pratos que eu fortemente recomendo qualquer um a experimentar. E este é o próximo tópico deste texto.

Gastronomia

Pastel de Belém. Antes mesmo de entrar no avião algum parente meu já me disse que eu tinha que comer esse quitute português. E lá fui eu para a Europa focada em comer este tal pastel que já encontrei logo de cara em uma das escalas que fiz — tive ainda a oportunidade de me sentar ao lado de uma aeromoça portuguesa dentro do avião que me informou gentilmente que aquele pastel que estavam servindo nem era bom. Confesso que fiquei pasma por um momento, porque já tinha achado aquele “dos deuses” e meu cérebro não conseguia entender que havia algo ainda melhor. E acredite, havia. Tive a oportunidade de experimentá-lo em Lisboa, único lugar que este quitute se chama, de verdade, “Pastel de Belém” e é vendido em uma pastelaria de mesmo nome. No restante de Portugal este doce se chama pastel de nata — e esta foi uma das minhas primeiras descobertas por lá.

O preço é ainda mais lindo: na maioria dos locais, uma unidade desse quitute não passa de € 1.

Pode parecer bem clichê (e realmente é), mas ir para Portugal e não comer bacalhau é até pecado, quase crime. Primeiro porque eles realmente sabem preparar o peixe com capricho, segundo porque qualquer brasileiro fica abismado em comer este tipo de carne pagando tão pouco quando comparado aos preços que encontramos no Brasil (é automática a comparação, não tem jeito).

O bacalhau é um dos pratos típicos portugueses, fazendo parte da gastronomia deles desde o século XIV (pelo menos). Então não é de se assustar que você encontre diferentes composições gastronômicas com este peixe, com distintos valores. Em especial, o meu preferido foi o bacalhau com natas (#ficadica).

Já um prato que foi novidade para mim é a chamada Francesinha. Os portugueses me contaram que é um prato mais recente na gastronomia deles, mas que anda fazendo muito sucesso. Ele é composto por presunto, linguiça, mortadela, bife, (muito) queijo, molho de tomate e duas fatias de pão de forma. Em grande parte, este tipo de “sanduíche” (que se come com garfo e faca) também é servido com uma boa porção de batata frita. O custo, em média, é de € 6 e você encontra este prato mais ao norte de Portugal, em especial na cidade de Porto.

Porto

Se eu pudesse fazer uma premiação de cidades mais lindas de Portugal, Porto estaria em primeiro lugar. Lá você encontra praias em uma parte da cidade (areia branca, lembrando um pouco as do Brasil), um centro histórico maravilhoso, bares na margem do Rio Douro (que deságua no mar) com vista para a encantadora Ponte de D. Luís e, claro, várias adegas com os famosos “vinhos do Porto” (e algumas ainda permitem visitação gratuita).

Aveiro

Você sabia que Portugal tem uma “Veneza” própria? Em Aveiro, que fica situada na Região Central do País e bem próxima de Porto (dá para ir de trem), existem alguns canais fluviais que passam pela cidade com os chamados barcos moliceiros, que são muito parecidos com os que são encontrados na cidade italiana. Um charme só!

Fátima

Para quem é religioso, a cidade de Fátima é um destino certo em Portugal. Ali foi onde ocorreu o milagre de Nossa Senhora de Fátima (padroeira do país), que apareceu para três crianças e depois se manifestou a uma multidão inteira. Neste ano o Papa Francisco esteve na cidade para celebrar os 100 anos desta história. Lá tem um grande santuário, com missas recorrentes.

Sintra

Mas se você quer ir a uma cidade quase que de conto de fadas, Sintra é o lugar. A nobreza portuguesa foi “em peso” para lá e construiu palácios requintados, residências extravagantes e jardins decorativos. O colorido Palácio da Pena é o monumento de destaque em Sintra, pois fica localizado em um rochedo, no ponto mais alto da cidade. Existem excursões de van para lá de meia em meia hora (subir a pé é bem complicado) e você pode visitar tanto o interior do palácio quanto os seus jardins (que são encantadores).

Outro lugar que foi o meu favorito é a chamada Quinta da Regaleira, que fica no centro da cidade. É uma casa suntuosa com um jardim ainda mais incrível (tem um poço que vai deixar qualquer fã do filme “Labirinto do Fauno” encantado). Dá para passar um dia inteiro andando pelo local e ainda não conhecer tudo.

Algarve

Aqui está um dos meus maiores arrependimentos no tempo que estive em Portugal: não ter ido à região do Algarve, que fica no sul do país. Mas a coloquei na lista por ter amigos que foram e me mostraram o quanto lá é incrível. O motivo? Nesta parte existem algumas das praias consideradas as mais bonitas do mundo. Entre elas estão a Praia Dona Ana, com seu mar azul turquesa, e a Ponta da Piedade (foto abaixo).