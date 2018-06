Magazine Mr. Gyn lança DVD de comemoração dos 20 anos de carreira Álbum comemorativo foi gravado em 2017 e recupera os principais sucessos ao longo de duas décadas

A banda Mr. Gyn chega a mais uma etapa de comemoração dos 20 anos de estrada com show de lançamento do DVD comemorativo neste sábado, a partir das 20 horas, no Cerrado Cervejaria. Formado pelos músicos Anderson Richards (vocal), Rodrigo Baiocchi (baixo), Marcos César (bateria) e Alessandro Pertille (guitarra), a banda é uma das mais populares de Goiás no meio po...