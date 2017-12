Mr. Gyn celebra 20 anos de carreira no palco do Bolshoi Pub

A banda Mr. Gyn, uma das mais populares da cidade, comemora 20 anos de estrada com show nesta quinta-feira, a partir das 22 horas, no palco do Bolshoi Pub. O grupo é formado pelos músicos Anderson Richards (vocal), Rodrigo Baiocchi (baixo), Marcos César (bateria) e Alessandro Pertille (guitarra). Toda a renda da bilheteria vai ser revertida para o Ministério Filantrópico Terra Fértil, entidade que assiste meninos e meninas de rua em situação de risco elevado. O show é, também, uma prévia do DVD Mr. Gyn 20 Anos, que já foi gravado e será lançado em 2018. Dona de sucessos como Sonhando, Minha Juventude, A Minha Paz, a banda já lançou oito CDs e dois DVDs ao vivo. Os ingressos antecipados custam R$ 40. Formada em dezembro de 1997, o grupo tornou-se uma referência no pop rock em Goiânia e alcançou marca que ultrapassa 1.100 apresentações em diversos Estados e mais de 140 mil CDs e DVDs vendidos. O primeiro álbum da banda foi Coisa de Brasileiro, CD demo lançado em 1999, que trazia, entre as cinco faixas, a música Sonhando, uma homenagem do vocalista Anderson Richards ao pai falecido, considerada por muitos o hit de maior sucesso da história do grupo. O Bolshoi Pub fica na Rua T-53, esquina com Av. T-2, Setor Bueno. Informações: 3241-0731.

BBB

Big Fone vai tocar e dar brindes em Goiânia

A TV Anhanguera vai levar o Big Brother Brasil para uma das lojas Fujioka, em Goiânia. Nesta quinta e sexta-feira, das 8 às 19 horas, os goianos terão a oportunidade de atender ao telefone mais vigiado do País. A pessoa que atender o Big Fone ouvirá uma mensagem e poderá levar brindes da TV Anhanguera e da rede varejista. A nova edição do reality show começa no dia 22 de janeiro. A loja fica na Avenida Anhanguera, esquina com a Rua 6, Centro.