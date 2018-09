Magazine Mr. Catra será enterrado nesta terça-feira (11) no Rio Nesta segunda-feira (10), o artista foi velado em São Paulo e um novo velório está sendo realizado esta noite no Rio de Janeiro

O corpo de Mr. Catra foi transferido nesta segunda-feira (10) de São Paulo, onde foi velado, para o Rio de Janeiro. Na cidade, esta noite, um novo funeral será realizado no Teatro João Caetano, no Centro. E nesta terça-feira (11), pela manhã, o artista será enterrado no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. O funkeiro lutava contra um cân...