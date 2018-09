Magazine Mr. Catra morre em São Paulo por falência múltipla de órgãos Cantor estava internado no Hospital do Coração. Ele deixou 3 esposas e 32 filhos

Lutando contra um câncer gástrico, Mr. Catra morreu, na tarde deste domingo, em São Paulo com falência múltipla de órgãos. A informação foi confirmada pelo Dr. Ricardo Motta, cirurgião oncológico do Hospital do Coração (HCor), onde o cantor estava internado. Wagner Domingues Costa (Catra), era natural do Rio de Janeiro, faleceu às 15h20 e deixou três esposas e...