Magazine MPF quer que cinemas sejam acessíveis para pessoas com deficiência visual ou auditiva De acordo com a decisão da Justiça, o governo deverá apresentar em 30 dias um plano com as complementações técnicas necessárias e um cronograma para a implementação das tecnologias

Em decisão liminar, o juiz da 14ª Vara Cível de São Paulo determinou que, a partir de março de 2019, as salas de cinema de todo o País deverão ter tecnologias de acessibilidade para pessoas com deficiência visual ou auditiva. Cabe recurso. O prazo definido a partir do requerimento do Ministério Público Federal (MPF) antecipa o período de 48 meses estipulado pelo Estatu...