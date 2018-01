MPB fica sem palco em Goiânia

Um banquinho e um violão. Por muito tempo essa foi a fórmula infalível da MPB de Norte a Sul do Brasil. Em Goiânia não era diferente. A canção feita em Goiás tinha espaço cativo em bares e restaurantes da capital que ficaram famosos justamente pela trilha sonora, caso do Sirius, Saloon, Zero Bar e Marupiara. Nos últimos anos, porém, os locais foram minguando e os ar...