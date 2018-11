Magazine Movimento 'Filmes de Preto' visa incorporar mais profissionais negros no cinema nacional

Como forma de discutir e ampliar a produção no cinema nacional, realizadores audiovisuais goianos criaram o movimento Filmes de Preto. A ideia é incorporar cada vez mais profissionais, como atores, roteiristas e diretores negros na telona. “Lutamos pela visibilidade”, pontua a goiana Vanessa Gouveia, diretora do curta Viúva Negra, produzido pela Estratosfilmes com pat...