Magazine Motivos para visitar o museu

Arquitetura em vogaTodo em arquitetura art déco, o Museu Pedro Ludovico começou a ser construído em 1934, época em que o centro de Goiânia começava a tomar forma com prédios de caráter decorativo, a exemplo do Grande Hotel e Teatro Goiânia. O estilo também está presente no mobiliário, no design e nos ornamentos decorativos que compõem a casa, como os azulejos color...