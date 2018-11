Magazine Mostra “Vanitas” será realizada na Plus Galeria nesta sexta-feira Exposição reúne 15 artistas que usam caveiras para falar sobre a importância da vida

Mistura de cores, colagens e diversas técnicas fazem parte da exposição coletiva Vanitas, que será aberta às 19 horas, desta sexta-feira, na Plus Galeria. Em sua nona edição, o evento conta com 15 nomes de destaque do circuito das artes visuais em Goiás. Ao todo, 30 obras consolidam o olhar desses artistas diante das relações humanas, tendo como tema comum o Dia...