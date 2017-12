Mostra Trash exibe mais de 80 filmes e discute gêneros de terror

À meia-noite, Zé do Caixão levará a sua alma, junto com monstros, vampiros e demônios em mais de 80 filmes exibidos na Trash - Mostra Internacional de Cinema Fantástico. Em sua 9ª edição, o festival começa nesta quarta-feira, e vai até o domingo, 10, com uma extensa programação que envolve a exibição de produções nacionais e internacionais, mesas-redondas, oficinas e lançamentos de livros e quadrinhos. A mostra, realizada pela primeira vez no Cinema Lumière do Shopping Bougainville, resgata o cinema de gênero, ainda pouco expressivo no País, mas que começa a ganhar força.

Popularizado na década de 1990, o termo “trash” passou a ser usado para apresentar filmes de baixíssimo orçamento e feitos de maneira amadora. Com o passar das décadas e fruto da redução de custos dos meios digitais que tomou conta do audiovisual, muito se transformou quando o assunto é cinema trash. “Hoje qualquer celular produz imagens infinitamente superiores à câmera VHS dos anos 90. Só é trash quem quer. Ele ganhou outro sentido, com produções que exploram o gênero do horror, suspense e terror. O resultado tem impressionado”, aponta o diretor do festival, Márcio Júnior.

Na abertura, às 19h30, a Trash promove uma homenagem ao mestre do terror nacional, o cineasta José Mojica Marins - o Zé do Caixão - com a exibição do curta-metragem Coração das Trevas. Dirigido pelo próprio Mojica em parceria com os realizadores Marcelo Colaiacovo e Nilson Primitivo, o filme é uma colagem experimental com filmagens novas, realizadas em 2010, combinadas com material inédito do Zé do Caixão, rodado em meados dos anos 90 e que foi revelado apenas recentemente. O filme é uma expansão de Coffin Joe Born Again (2015).

Ainda durante cerimônia de abertura será exibido o longa goiano Terra e Luz, elogiado na importante Mostra de Cinema de Tiradentes e premiado na mostra competitiva do Festival Internacional de Cinema Ambiental (Fica). Envolta ao calor do Cerrado goiano, o filme se passa em um futuro pós-apocalíptico, com o homem tentando sobreviver e reencontrar sua humanidade, enquanto é constantemente ameaçado por criaturas sobrenaturais, como vampiros. “Tive a concepção de criar algo sobre o fim dos tempos, de individualismo exacerbado, de vampirização da sociedade”, explica o diretor Renné França.

Gênero

Ao longo da semana, a Trash exibe produções realizadas e já premiadas em todo o mundo, como Holiday Fear, curta-metragem do diretor americano Nicholas Santos, que resgata o gênero slasher, aquele de perseguições com assassinos mascarados. “Queremos que a Trash tenha esse caráter de panorama, com filmes que já estão dando o que falar em outros festivais do mundo, e que servem como janela para os realizadores goianos e de outros Estados”, aponta Márcio. Segundo ele, é preciso que se forme plateia e que as pessoas conheçam os filmes de gênero. “Nas mostras, damos destaque às produções nacionais, que tanto tem crescido em formato, técnica e número de realizações”, reflete.

Evento: Trash - Mostra Internacional de Cinema Fantástico

Data: Quarta-feira, às 19h30

Local: Cine Lumière, Shopping Bougainville (Rua 9, 1855 - Setor Marista)

Programação: www.mostratrash.com

Entrada franca