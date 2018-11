Magazine Mostra Teatro do Maleiro chega ao IFG em Goiânia

A Mostra de Teatro do Maleiro chega ao fim nesta semana com quatro apresentações em Goiânia. Nesta terça-feira, a turnê mostra chega ao IFG, com apresentação do espetáculo Boneco de Cor, às 10 horas. A apresentação tem entrada gratuita e é aberta ao público. . Na quarta (7/11) e sexta-feira (9/11) as apresentações, de outros espetáculos, serão realizadas no Teatro Sonhus, c...