Mostra relembra acidente com césio 137

A exposição fotográfica Césio 137 – 30 anos, organizada pelo POPULAR, está aberta para visitação gratuita até o próximo dia 30 na recepção da sede do Grupo Jaime Câmara. Na mostra, composta por fotos históricas que narram parte do drama vivido pelos goianienses há três décadas, é possível conhecer muitos dos personagens anônimos cujas trajetórias foram registradas pelas lentes de profissionais da imagem. Entre eles estão Carlos Costa, Luiz Bala, Cristina Cabral, Lorisvaldo de Paula, Lailson Damásio e Yosikazu Maeda.

A mostra relata em imagens a situação vivida pela capital goiana em 1987, como a preparação para o sepultamento das vítimas no Cemitério Parque ou o medo que levou multidões ao Estádio Olímpico, conforme registrado pelo fotógrafo Carlos Costa na imagem abaixo. No local, técnicos da Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen) conferiam a radiação de pessoas por pessoa, entre membros da população que vivia nas imediações do Setor Aeroporto, onde a cápsula do Césio foi aberta.

A exposição traz ainda registros raros, como foto de álbum de família da menina Leide das Neves, que se tornou o símbolo de toda a tragédia. Algumas dessas narrativas visuais estão contidas também no especial publicado pelo jornal no último domingo nas versões impressa e on-line. As reportagens remontam fatos da época daquele que é o considerado o maior cidade radiológico em área urbana do mundo. O material jornalístico também aponta consequências do acidente ainda em andamento hoje e as perspectivas de desdobramentos também no futuro.

SERVIÇO

Exposição: Césio 137 – 30 anos

Data: Em cartaz até o próximo dia 30

Local: Recepção do Grupo Jaime Câmara (Rua Thomas Edison, quadra 7, nº 400, Setor Serrinha)

Entrada franca