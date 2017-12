Mostra O Amor, A Morte e as Paixões terá sessão degustação com filme vencedor do Urso de Ouro

Batendo recorde de público a cada ano, a mostra O Amor, A Morte e as Paixões chegará a sua 11ª edição em 2018. Idealizado em 2001 pelo professor de cinema da Universidade Federal de Goiás (UFG), Lisandro Nogueira, e pelo proprietário do Cine Lumière, Gerson Santos, o festival conta com filmes selecionados premiados no Oscar e em renomados festivais europeus como Cannes, Veneza e Berlim.

Para abrir o apetite dos amantes da sétima arte, a organização da mostra realizará na próxima quinta-feira (21) uma sessão degustação no Cinema Lumière do shopping Bougainville. O filme húngaro "Corpo e Alma", vencedor do Urso de Ouro de Melhor Filme no Festival de Berlim em 2017 e um dos nove longas pré-selecionados ao Oscar 2018 de Melhor Filme Estrangeiro, será a atração.

A apresentação do filme contará com a presença do professor e curador da mostra Lisandro Nogueira e da professora Raquel Teixeira, secretaria da Educação e Cultura do Estado de Goiás.

SERVIÇO

Evento: Sessão degustação da 11ª Mostra O Amor, A Morte e as Paixões com a exibição do filme "Corpo e Alma"

Local: Cinema Lumière do shopping Bougainville

Data: quinta-feira, 21 de dezembro de 2017

Horário: 20h30

Ingressos: Bilheteria do Cinema Lumière do shopping Bougainville e pelo site da Velox Tickets