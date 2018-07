Magazine Mostra Manga de Vento traz para Goiânia quatro bailarinos espanhóis que prometem versatilidade Artistas provam que o ritmo do País vai bem além do flamenco e da castanhola

Assim como o Brasil não é apenas o país do samba, a dança espanhola não se resume ao flamenco e à castanhola. Para quem quiser conhecer mais sobre a versatilidade dos bailarinos espanhóis, a Manga de Vento – Mostra Expandida de Dança traz para Goiânia quatro dos maiores expoentes da dança contemporânea do país. Eles ocupam o palco do Centro Cultural UFG, neste ...