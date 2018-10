Magazine Mostra Maio de 68 Com curadoria de Ivan Lima Gomes e Adérito Schneider, a mostra será realizada no Cine Cultura (Centro Cultural Marietta Teles Machado, Praça Cívica, Centro), com entrada franca. Confira:

TERÇA-FEIRA, 23 16 horas Longe do Vietnã (Joris Ivens, William Klein, Claude Lelouch, Agnès Varda, Jean-Luc Godard, Chris Marker e Alain Resnais, 1967) 18h15 O Bandido da Luz Vermelha (Rogério Sganzerla, 1968) 20h A Confissão (Costa-Gavras, 1970) QUARTA-FEIRA, 24 16 horas One Plus One/Sympathy for the Devil (Jean-Lu...