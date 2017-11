Mostra literária Minicontos Ambulantes destaca texto das redes sociais

Diferentes minicontos que envolvem temáticas fantasiosas, lúdicas e realistas integram a exposição literária Minicontos Ambulantes, realizada nesta quinta-feira, às 19 horas, no Evoé Café com Livros. Produzido pela escritora Priscila Machado (foto), de 22 anos, o projeto é uma extensão de uma página nas redes sociais de compartilhamentos de contos em pequenos formatos e com perfis variados. Durante a exposição, os contos em tamanhos menores estarão colocados em garrafas de vidro, que serão dispostas por todo o espaço do Evoé.

Livre e com caráter de experiência coletiva, o público poderá pegar as garrafas e conferir os poemas que integram a exposição. “É como a brincadeira da garrafa, em que a mensagem era levada pelo mar, mesmo sem saber o destinatário”, comenta Priscila. Na exposição, a escritora brinca com uma forma de se fazer poesia e literatura como no século passado, mas com os pés voltados para a modernidade, já que se trata de um projeto que começou na web.

Nos contos, versos lúdicos e didáticos integram a coleção exposta. “Não tenha altas expectativas em minhas descobertas. Elas são essencialmente secretas e inconstantes (porém maravilhosas)”, diz um poema em letras garrafais. “Agnes tinha uma paixão incontrolável pela vida. Apreciava tudo de forma invejável. Amava e odiava com fervor incomparável. Contemplava a chuva, a dor, a primavera, a fila do caixa no supermercado, o enterro do tio Jonas, de 81 anos”, expressa outro miniconto, fazendo alusão à cineasta Agnès Varda.

Publicitária, Priscila já teve os contos A Sereia Sem Canto e Genuíno publicados pela editora Darda, do Rio de Janeiro, nas antologias Seres Amazônicos e Nós e O Amor. No próximo ano, Priscila deseja reunir os poemas das páginas nas redes sociais, como Facebook e Instagram, e publicar o primeiro livro assinado integralmente por ela e colaboradores.

SERVIÇO

Exposição literária: Minicontos Ambulantes

Data: Quinta-feira, às 19 horas

Local: Evoé Café com Livros

(Rua 91, 489, Setor Sul)

Informações: 3092-3733

Entrada franca