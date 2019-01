Magazine Mostra fotográfica “Visyonários” em Goiânia destaca paisagens Trabalhos captados com técnicas modernas podem ser vistos até dia 31 no shopping Flamboyant

O médico goiano Fernando Pacheco assina a exposição Visyonários que fica aberta a visitação, com entrada franca, até dia 31, no Flamboyant Shopping Center. Oftalmologista, nascido em uma família de fotógrafos, Pacheco reuniu seus conhecimentos em óptica, lentes e visão, para ampliar suas técnicas em fotografia. Com isso, o que era apenas um hobby tomou uma pro...