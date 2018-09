Magazine Mostra fecha programação em Pirenópolis POPULAR traz programação cultural no interior. Confira!

A Mostra de Cinema Silencioso, da Cinemateca Santa Dica, se encerra neste domingo com as exibições dos filmes Ervas Flutuantes, do diretor japônes Yasujiro Ozu, de 1934, às 10 horas; Lírio Partido, de D.W. Griffith, de 1919, às 15 horas; e Metrópolis, de Fritz Lang, de 1927, às 18 horas, no Cine Pireneus, em Pirenópolis. A curadoria é de Andros Anderson e Ciro Inácio Marco...