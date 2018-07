Magazine Mostra em Brasília traz Steve Jobs por inteiro Vida e obra de uma das mentes mais criativas da tecnologia no século 20 está em cartaz na capital federal

Logo nos primeiros passos, a música do famoso compositor alemão Johann Sebastian Bach toma conta do ambiente. Mais à frente, toca John Lennon, Janis Joplin e Bob Dylan. Os artistas estão entre os preferidos de um dos maiores gênios da tecnologia do mundo, Steve Jobs (1955-2011). A vida do inventor é retratada na mostra Steve Jobs, o Visionário, aberta ontem no Esp...