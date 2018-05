Magazine Mostra destaca diferentes tipos de luminárias, provando o protagonismo da iluminação dos ambientes Peças que mais parecem obras de arte, seja pela elegância minimalista, pela simplicidade dos elementos naturais ou pela modernidade exuberante, entraram para a lista de desejos de quem sabe a importância da função, mas não abre mão da forma.

A luz por si só já é um acontecimento. Responsável por iluminar o ambiente e realçar as composições da decoração, ela foi, aos poucos, ganhando espaço de respeito nos projetos arquitetônicos. Com a evolução da indústria o planejamento luminotécnico, passou a impactar diretamente no resultado final do trabalho de arquitetos e designers de interiores. Peças que...