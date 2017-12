Mostra de Felinos terá exposição e palestra com veterinária em Goiânia

Se você gosta de gato, esse evento é para você. Neste sábado (9), entre 9h e 13h, acontece a 1ª Mostra de Felinos de Goiânia, com muito entretenimento, informações importantes e novidades para quem tem gatos em casa. O evento é gratuito e será realizado na Via Cat, na Praça da Nova Suíça.

Criadores de Goiânia e Brasília também irão expor diversas raças como Persa, Himalaio e Sphynx, além do Exótico de Pelo Curto. A mostra contará ainda com a palestra “Toxoplasmose; a culpa não é do gato”, ministrada pela veterinária Diana da Nóbrega.

O assunto traz informações sobre o mito de que os gatos são potenciais transmissores da doença. “É muito raro que um gato possa transmitir a doença e, para isso, ele também precisaria estar doente, ou seja, o bichinho também é vítima. Na verdade, as principais formas de contaminação ocorrem pela ingestão de carne crua ou mal passada e pela ingestão de legumes, verduras e frutas mal lavadas”, conta Diana, que tem sua palestra marcada para as 10h30.