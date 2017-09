Mostra de Danças Urbanas chega ao Teatro Sesi

A Mostra de Danças Urbanas do Festival Enjoy Cultura 2017 chega neste sábado, a partir das 20 horas, ao palco do Teatro Sesi, com a apresentação de grupos como Questklop, Fancy Crew e Urban School, que representou o Brasil no 1° Big Up Kemp America do Sul na Argentina, em 2015. Haverá ainda apresentações de solos, duos, trios e outros grupos, como Composição Urbana (foto).

O evento integra o Festival Enjoy Cultura, que começou na última quinta-feira, dia 7, com realização de mostras, oficinas, debates e batalhas. Mais de 80 bailarinos, com destaque para Goiânia e Brasília, participam das oficinas e da mostra. O objetivo é fazer com que o público possa conhecer mais sobre danças urbanas.

O Urban School teve seu início em 2010 nos recreios de uma escola pública goiana, aprofundando seus estudos sobre o dancehall e, desde então, tem conquistado inúmeras premiações pelo País em festivais de danças. No ano passado, foi selecionado para mostra Showcase do Rio H2K 2016. O Fancy Crew, por sua vez, surgiu no anod de 2014, fundado e direcionado por Raí Freitas, inicialmente como um trio. Tem sua base no street jazz, vogue e waacking.

Já o Grupo Evolução é composto por crianças e adolescentes da faixa etária de 9 a 15 anos e surgiu de um projeto social na Escola Municipal Grande Retiro e é dirigido pelo dançarino e coreógrafo Wesley Ferreira. O grupo trabalha as danças urbanas e suas vertentes com foco maior no ragga-dancehall. Por fim, o Questklop, fundado em 2014, tendo como diretor e coreógrafo Ismarley Pereira, já participou de festivais em Goiânia e outros Estados.