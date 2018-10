Magazine Mostra de artes em shopping apresenta pinturas de estudantes

Um total de 65 telas de diversos temas estão expostas no térreo do Shopping Cerrado em exposição que se encerra neste domingo. A mostra compila trabalhos produzidos por alunos dos ensinos fundamental e médio. Além de telas inspiradas em obras de grandes pintores, como Joan Miró, Romero Britto, Tarsila do Amaral, Vincent van Gogh, Leonardo da Vinci, Ismael Nery e René ...