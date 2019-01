Magazine Mostra de Amaury Menezes é atração no MAG

A exposição individual do artista plástico Amaury Menezes, 88 anos, segue aberta para visitação no Museu de Arte de Goiânia (MAG). A mostra, em homenagem ao pintor goiano, fica em cartaz na cidade até 3 de fevereiro e reúne 27 trabalhos, de variados tamanhos e produzidas com as técnicas óleo sobre tela, grafite e aquarela. Amaury Menezes é um dos principais nomes das artes no ...