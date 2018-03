Mostra com trabalhos de Daniel Toys e Mikael Omik chega ao último dia

A exposição Passagem, em cartaz no Lowbrow Lab Arte & Boteco, se encerra neste domingo. A mostra dos artistas visuais brasilienses Daniel Toys e Mikael Omik (na foto, um de seus trabalhos) conta com 20 obras e tem como ideia central o lugar de passagem entre dois mundos, o real e o abstrato. A exposição é inédita e teve a maioria de suas telas pintadas para a ocasião. A curadoria é de Roan Andrade.

Para fazer as obras, foram utilizadas diversas técnicas, como sprays, colagens, pintura acrílica, marcadores e pastel. Toys explica que a exposição parte do princípio de que tudo é passagem: “passagem de tempo, de experiências, de caminhos ou passagem em um local, sendo que toda passagem traz experiências, sejam boas ou ruins, e traz também aquilo que é novo”. Com traços orgânicos e cores fortes, as obras convidam a uma contemplação de cores e formas. Conhecidos no cenário do grafite na capital do Brasil, os dois artistas trouxeram a mostra para Goiânia com a intenção de realizar um intercâmbio artístico. A visitação à exposição tem entrada franca. A casa abre às 17h30. Rua 115, nº 1.684, S. Sul.