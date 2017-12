Mostra com trabalhos de 40 artistas abre Galeria Siron Franco; confira outras atrações

A nova sede da Secretaria Municipal de Cultura (Secult) de Goiânia recebe, até dia 11 de fevereiro de 2018, a exposição Pedra Fundamental, que reúne trabalhos de 40 artistas, entre as linguagens de desenho, escultura, fotografia e pintura. A mostra marca a inauguração do mais novo espaço cultural da cidade, a Galeria Municipal Siron Franco, que fica na nova edificação da secretaria, que fica no Parque Atheneu, na região Sudeste de Goiânia. Entre os trabalhos destacados estão obras de Tai (na imagem ao lado, um de seus trabalhos), Alexandre Liah, Amaury Menezes, Américo Poteiro, Cléa Costa, Edney Antunes, Helena Vasconcelos, Marcelo Solá, Sáida Cunha, Waldomiro De Deus, ZéCésar, entre outros. A entrada para a mostra é gratuita. Av. Parque Atheneu, nº 1.477, Parque Atheneu (antiga sede do 8º Juizado Especial Cível).

Show

Grupo de forró de Brasília anima palco do Café Nice

O grupo Forró 3 de Maria anima o palco do Café Nice na noite desta quinta-feira, a partir das 22 horas. Naturais de Brasília, os rapazes do trio, Jorge Heine (sanfona), Gerson Martins (voz e triângulo) e Léo Soares (zabumba), dão espaço ao forró pé de serra. Eles iniciaram a trajetória conjunta em 2015, após um encontro de forrozeiros em Caldas Novas. O foco do trio é retratar a cultura nordestina, cantando as características do sertão, mostrando olhar do sertanejo para sua região, destacando a tradição e qualidade do forró pé de serra autêntico e tradicional. Couvert artístico: R$ 20. Av. T-11, esq. com a Rua T-36 , nº 110, Setor Bueno. Informações: 3541-4690.