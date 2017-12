Mostra celebra o centenário de frei Nazareno Confaloni no MAC

“Ele é de vocês, enterrem-no aí”. O desejo foi enviado em carta por Rita Confaloni, irmã de frei Nazareno Confaloni, quando ela ficou sabendo da morte do irmão em junho de 1977. A pintura e a fé do frade italiano perduram na história da arte goiana e será celebrada em mais um capítulo em comemoração ao centenário do artista com a mostra ABC Confaloni, Modernidade Inaugural e Outras Obras. A exposição será aberta nesta sexta-feira (7), a partir das 18 horas, para convidados, e no sábado, às 9h30, para visitação do público, no Museu de Arte Contemporânea de Goiás (MAC), no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON).

A exposição reúne cerca de 300 obras, entre pinturas, desenhos, gravuras, esculturas e três afrescos reproduzidos em tamanho real da Igreja São Judas Tadeu, local que ele fez o projeto arquitetônico e ajudou na construção, arrecadando fundos com rifas das suas telas. Já a curadoria foi dividida em setores pelo organizador da mostra PX Silveira, biógrafo e pesquisador do frei. A artista Sáida Cunha ficou com a seleção dos quadros internacionais da Itália, a arquiteta Neusa Baiocchi com documentos, o pintor Amaury Menezes com a escolha dos desenhos e a cubana Dayalis Perdomo com a parte histórica.

O conjunto de trabalhos engloba diversas técnicas, suportes e temas, como casarios, paisagens, personagens populares, lutas sociais e temas sacros. As obras fazem um recorte da produção artística de Confaloni - estima-se que tenha pintado cerca de 3,5 mil telas. Estão em cartaz, por exemplo, a primeira pintura, feita em 1935, que nunca foi exposta no Brasil, cerca de 20 trabalhos da década de 1940, e outras que foram produzidas durante o período que viveu no País. Há ainda uma reconstituição do último ateliê deixado em vida pelo religioso.

A mostra integra o trabalho de PX Silveira, um raisonné da produção do frei, o primeiro para um artista de Goiás. A catalogação começou em 2013 e registrou mais de mil obras. A obra de Confaloni foi apresentada ao curador em 1984 pelo artista goiano Gomes de Souza. “Depois disso fui atraído por sua pintura e corri atrás de algumas telas e fiz exposição na galeria que eu tinha na época. Mais tarde fui para a Itália conhecer o lugar que ele nasceu e os seus parentes”, lembra Silveira, que lançou o livro Conhecer Confaloni, em 2008, e Tempo Confaloni, nas comemorações do centenário.

Presença ilustre

A exposição ABC Confaloni conta com a visita da sobrinha do frei Rossela Orsini, filha de Rita Confaloni, que veio a Goiânia em 2007, para a abertura de mostra em lembrança aos 30 anos da morte do frade, na PUC. A italiana chegou semana passada e visitou a cidade de Goiás, primeiro endereço de Confaloni em terras goianas, quando ele se mudou em 1950 para a ex-capital do Estado para afrescar os 15 Mistérios do Rosário na Igreja do Rosário. “Estou feliz pela homenagem e pelo reconhecimento da arte do meu tio para Goiás”, agradece Rossela.

Confaloni chegou em Goiânia em 1952 e dividia o seu tempo entre a construção da Paróquia São Judas Tadeu, no Setor Coimbra, e dando aula na Escola de Belas Artes (EGBA), da qual foi um dos fundadores. Como professor, o religioso estimulou a carreira de nomes como Siron Franco, Sáida Cunha, Amaury Menezes e Ana Maria Pacheco. “A criação da primeira instituição de arte no Estado resulta em uma geração de artistas com destaque nacional e internacional que aprenderam com Confaloni”, comenta Rossela. O italiano também foi um dos idealizadores do curso de Arquitetura da então UCG.